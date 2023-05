Tocca alla bufala su Sophia Loren morta oggi | fake news sui social

(Di martedì 16 maggio 2023) Si discute tanto dellasu. Una notizia messa in giro così, senza alcun motivo, puntanto sul fatto che la leggendaria attrice non sia certo giovanissima. Probabilmente puntano su questo coloro che evidentemente hanno un ritorno ddivulgazione di, dopo aver parlato di lei in contesti decisamente differenti in passato sul nostro magazine. Come stanno le cose? Al momento della pubblicazione dell’articolo, fortunatamente non si registrano note stampa o comunicazioni ufficiali con le quali si possano nutrire dubbi sulle sue condizioni di salute. Statelarga dsu...

Dall'IraqLibia e non solo le colpe dell'Occidente e dell'Europa le conosciamo, ma questo vuol ... ma spettano alle parti in campo eall'Ucraina stabilire che cosa ritenga giusto o no ('Non ...Dopo l'Emilia Romagna con Ferrara e la Toscana con Firenze,ora al Veneto, con protagonista Verona. Lunedì 22 maggio 2023 , dalle ore 15.00 , al Polo ...di Demografia e Statistica sociale...... dopo Austral, che abbiamo provato nella sua versione full hybrid , a poche settimane dalla presentazione della nuova Espace a 5 e 7 posti (che ritorna con carrozzeria a ruote alte),...

Trevignano, rimosso il gazebo: ora tocca all'altare della Madonna Canale Dieci

Si discute tanto della bufala su Sophia Loren morta oggi. Una notizia messa in giro così, senza alcun motivo, puntanto sul fatto che la leggendaria attrice non sia certo giovanissima. Probabilmente pu ...Il Centro senologico, fa sapere l’Ast provinciale, non si tocca. Lavorerà assieme alla struttura attiva nell’ospedale di Fano.