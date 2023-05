Tim Burton | in arrivo una docu-serie sul regista con Johnny Depp e Helena Bonham Carter

Il registasarà protagonista di un documentario sulla sua vita . Nella serie in quattro episodi saranno presenti anche Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega e ...Il registasarà il soggetto di una docu - serie in quattro parti in arrivo e che sarà proposta ai finanziatori nel corso del market del Festival di Cannes. Tara Wood ha diretto il documentario ...Jeanne è interpretata da Maïwenn che è anche regista del film, mentre Luigi XV è il divo dei Pirati dei caraibi e di tanti film di. Che ha appena firmato un contratto milionario con Dior ..

Tim Burton al centro di una docuserie in quattro episodi | TV BadTaste.it Cinema

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Tim Burton, una docuserie sul regista arriva al Marché du Film di Cannes, con tutti gli attori con cui ha lavorato. Scopri di più ...