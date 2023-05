Tevez | «Non ho mai voluto imparare l’inglese perché l’Inghilterra ha invaso le Falkland»

(Di martedì 16 maggio 2023) Carlosha giocato in Inghilterra per quasi dieci anni, e non hai mai. Il motivo – parecchio curioso – l’ha svelato lui stesso: dice che è colpa degli inglesi se suo zio è diventato un alcolista dopo aver combattuto nella guerra delle. L’ex attaccante di West Ham, Manchester United e Manchester City (e della Juve) in un’intervista all’argentina DSportsRadio ripresa dal Telegraph, ha dichiarato di avere un “problema culturale con gli inglesi”. E che aveva chiaramente detto ai compagni di squadra che avrebbero dovutolo spagnolo se volevano parlare con lui. Il Regno Unito entrò in guerra con l’Argentina nel 1982 dopo averlenel tentativo di reclamare il territorio rivendicato dal 1833. La ...

È stato capitano del Manchester City. Ha giocato anche per lo United e il West Ham. Eppure Carlosha mai imparato una parola d'inglese. Per scelta,per difficoltà di apprendimento. È lui stesso a rivelare "questa storia chesa nessuno" in un'intervista ad una radio argentina, ...

L'ex attaccante di City, United, West Ham e Juve, per sette anni in Premier, confessa a una radio argentina: "Mio zio, a cui ero legatissimo, soffrì molto per avere combattuto quella guerra. Quando an ...Dopo l'esperienza alla guida del Rosario Central, Carlos Tévez è alla ricerca di una nuova avventura in panchina. "Si parla sempre di club, ma anche il progetto è importante. Se non sei sicuro di dove ...