Terra Amara | le anticipazioni della puntata di oggi | Yilmaz indaga | per Hatip si mette molto male

Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin la protagonista assoluta di: Zuleyha, interpretata dall'attrice Hilal Altinbilek: la rivelazione su una famosissima sorella Già sono stati ospiti di Silvia Toffanin altri due personaggi dell'amatissima serie turca. ...... cast e uscita serie TV Niccolo Maggesi - 15 Maggio 2023anticipazioni martedì 16 maggio 2023 Niccolo Maggesi - 15 Maggio 2023 Sei Sorelle anticipazioni lunedì 15 maggio 2023 Niccolo ...Nuovo appuntamento oggi lunedì 15 maggio 2023 con la soap turca. Nella puntata odierna Gaffur scopre che Gulten e Cetin si frequentano e vuole impedire che si sposino, così Saniye gli rivela la violenza subita da Gulten e che per questa ragione Yilmaz ...

Terra Amara su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 14 al 20 maggio La Gazzetta dello Sport

Dopo l’incontro con Yilmaz, Eyup chiede ad Hatip il quadruplo della cifra pattuita per continuare ad addossarsi la colpa dell’omicidio di Cengaver. Intanto Sermin prova in tutti i modi a riallacciare ...Le anticipazioni della puntata di Terra Amara in onda oggi, martedì 16 maggio su Canale5, rivelano che Yilmaz sa che Eyup mente. Hatip trema. Le anticipazioni ...