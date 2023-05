Tennis | polemica per i prezzi degli Internazionali di Roma

(Di martedì 16 maggio 2023) Spesso sul centrale ci sono stati posti vuoti Spalti vuoti per glididi. Eppure, doveva essere l’edizione del grande successo visto che per la prima volta il torneo è spalmato su due settimane. Peccato, come successo per esempio l’altra sera quando in campo c’era Jannik Sinner che spesso, sul campo Centrale, gli spalti fossero mezzi vuoti. Non c’entra il livello del gioco o i giocatori ma il prezzo dei biglietti. Nei campi secondari, infatti, non è mai mancata la folla visto che ierano più agili. Leggi anche:di: quanto guadagnano i vincitori? È quindinei confronti della Federazione italianae Padel e del presidente Angelo Binaghi....

... e - anche come conseguenza - per la prima volta in questa edizione degli Internazionali diil campo Centrale si riempiva di gente. A una decina di giorni dall'inizio del torneo la...ROMA - Quanto si è disposti a pagare per vedere un match di, agli Internazionali Bnl d'Italia . Sui social, sul web, c'è chi ha fatto presente come il Campo Centrale avesse visibili vuoti durante il match di Jannik Sinner , motivandoli con ..., Melissa Satta decide di osare: il suo outfit è da urlo Satta, da parte sua, non si è tirata ... fortunatamente, questa volta non si tratta di una. Anzi, la showgirl è riuscita a ...

Tennis, biglietti troppo cari: il Centrale è vuoto. Polemica agli Internazionali la Repubblica

La Federazione Italiana Tennis e Padel detta le regole dei prezzi ... non proprio popolare, ha dato adito a diverse polemiche. La Federtennis, come spiega il quotidiano Repubblica, per voce del suo ...Fabian Marozsan è l’uomo del momento nel mondo del tennis dopo aver eliminato a sorpresa Carlos Alcaraz. Il numero 135 al Mondo si è raccontato nel post match contro lo spagnolo presentandosi un po’.