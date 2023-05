Tennis | Novak Djokovic | “Amcizia con Federer? Tra rivali è impossibile”

(Di martedì 16 maggio 2023)è senza dubbio uno dei grandi protagonisti degli Internazionali di Roma 2023, evento inserito nel circuito ATP World Masters 1000 e del WTA 1000. Il nome del fuoriclasse serbo, proprio mentre il Torneo si avvia lentamente alla sua fase più calda, è circolato all’impazzata nelle ultime ore dopo un’intervista al Corriere della sera in cui ha rilasciato delle dichiarazioni particolarmente toccanti e significative. Uno dei passaggi più commentati è stato quello relativo al suo primo ricordo d’infanzia: “La montagna. Kopaonik, nel Sud della Serbia. Mio padre mi portava con sé a sciare, avvolto in una sciarpa, quando avevo sette mesi: questo ovviamente me l’ha detto lui, non sarebbe un ricordo ma un trauma. Un giorno ero solo nella foresta, avrò avuto dieci anni, e ho incontrato un lupo. Provai una paura profonda. Mi avevano detto che in ...

...di finale del torneo Atp Masters 1000 di Roma traDjokovic e Cameron Norrie sarà trasmesso martedì 16 maggio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport(...AtpLa vittoria di Fabian Marozsan su Carlos Alcaraz , ha rappresentato la sorpresa più ... Lo spagnolo era considerato al pari diDjokovic , il grande favorito di questo torneo, avendo ...ROMA - Tempo permettendo, Roma cerca di avanzare con il suo programma di gioco. Campo Centrale Ad aprire l'evento giornaliero, sul Campo Centrale alle 11, è niente di meno che sua maestàDjokovic, alle prese con il britannico Cameron Norrie, non uno specialista della terra rossa. Ma, il serbo, farà bene a non sottovalutarlo, considerando quello che è successo ieri ad Alcaraz , ...

Novak Djokovic continues the defence of his Italian Open crown as he takes on Cameron Norrie.The top seed survived a significant third round test against Gregor Dimitrov, producing his finest tennis ...Novak Djokovic has revealed it would be ‘impossible’ to be friends with Rafael Nadal despite his immense respect for the Spaniard. The duo are the most successful players in tennis history and have ...