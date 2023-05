Tennis Musetti batte Tiafoe e va agli ottavi da Tsitsipas

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 maggio 2023) – C’è un altro italianodegli Internazionali, in corso a Roma. Lorenzoraggiunge Jannik Sinnerndo, in due giorni, l’americano Frances: 5-7, 6-4, 6-3. Dopo la sospensione per pioggia di ieri al terzo set, in vantaggio di un break, alla ripresa sul 2-1 il toscano ha tenuto sempre il servizio chiudendo con un altro break. In serata affronterà il greco numero 5 del mondo Stefanos, che ha battuto nella prosecuzione del match interrotto sul Centrale Lorenzo Sonego 6-3, 7-6. Il piemontese aveva avuto due set point prima del tiebreak senza riuscire a portare il match al terzo set. (Pic/ Dire)