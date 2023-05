Tennis | Internazionali Musetti raggiunge Tsitsipas agli ottavi

Lorenzo Musetti ha regalato momenti di vero spettacolo durante il match con Tiafoe , valido per i sedicesimi di finale deglidi Roma. Nel primo game del secondo set ( dopo che Tiafoe aveva portato a casa il primo), il tennista azzurro ha regalato una risposta da campione, beffando il ...Lorenzo Musetti passa agli ottavi di finale deglidi Roma, battendo lo statunitense Frances Tiafoe per 5 - 7 6 - 4 6 - 3. L'ultimo set è stato disputato oggi dopo l'interruzione di ieri per pioggia (con l'azzurro che era in vantaggio 2 ...Alla fine di una partita iniziata ieri e proseguita oggi a causa della pioggia caduta abbondantemente suglid'Italia, Tsitsipas ha battuto il tennista italiano con il punteggio di 6 - ...

Stefanos Tsitsipas vince in due set ed elimina Lorenzo Sonego. Il tennista greco chiude con il punteggio di 6-3, 7-6, dopo l'interruzione per pioggia di ieri che lo vedeva già avanti di un set. Agli o ...MASTERS ROMA - Lorenzo Musetti supera Frances Tiafoe 5-7 6-4 6-3 e raggiunge csì agli ottavi di finale Stefanos Tsitsipas. Non sarà purtroppo derby italiano, visto che il greco ha battuto Sonego, ma ...