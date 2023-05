Tennis | Internazionali Bnl | Sinner ko agli ottavi con Cerundolo

(Di martedì 16 maggio 2023) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - Jannikesce di scenadi finale degliBnl d'Italia di. L'azzurro, numero 8 del torneo, è stato battuto dall'argentino Franciscoin rimonta in tre set con il punteggio di 6-7 (3-7), 6-2, 6-2 al terzo match point in 2 ore e 24 minuti. L'argentino numero 24 del seeding romano e 31 del mondo accede ai quarti di finale.

Novak Djokovic Novak Djokovic accede ai quarti di finale degliBnl d'Italia. Il serbo ha la meglio sul britannico Cameron Norrie in due set (6 - 3 6 ...misurare il livello del mio...Novak Djokovic batte in due set Cameron Norrie e approda ai quarti di finale deglid'Italia. Il fuoriclasse serbo vince in due set con il risultato di 6 - 3, 6 - 4 e ora dovrà affrontare il vincente della sfida tra Holger Rune e Alexei Popyrin. Ma durante il match del ...

Bagarini agli Internazionali di Tennis provano a piazzare 5 biglietti a prezzi maggiorati RomaToday

Jannik Sinner si ferma negli ottavi di finale degli "Internazionali d’Italia", torneo Atp Masters 1000 con 7.705.780 euro di montepremi, in corso sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il tennist ..."L'atmosfera del Foro Italico E' fantastica, soprattutto se ti supportano e fanno il tifo per te. Se ti tifano contro, invece, è tosta. E' un pubblico che apprezzo, perché si vede che ama molto il te ...