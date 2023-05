Tennis | Internazionali Bnl | Rune ai quarti contro Djokovic

(Di martedì 16 maggio 2023) Roma, 16 mag. - (Adnkronos) - Holgersi qualifica aidi finale degliBnl d'Italia, torneo Atp Masters 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il danese, numero 7 del mondo e del seeding, supera l'australiano Alexey Popyrin, numero 77 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-4 in due ore e 50 minuti.affronterà aiil serbo Novak, numero 1 del mondo e prima testa di serie.

Dopo la sospensione di lunedì a causa della pioggia, ora sul Grand Stand c'è Musetti, che riparte avanti 2 - 1 nel terzo set con Tiafoe. Niente da fare per MUSETTI - TIAFOE 5 - 7, 6 - 4, 2 - 1 LIVE

Roma, 16 mag. – (Adnkronos) – Holger Rune si qualifica ai quarti di finale degli Internazionali Bnl d’Italia, torneo Atp Masters 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro ...Stefanos Tsitsipas vince in due set ed elimina Lorenzo Sonego. Il tennista greco chiude con il punteggio di 6-3, 7-6, dopo l'interruzione per pioggia di ieri che lo vedeva già avanti di un set. (ANSA) ...