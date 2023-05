Tennis | Internazionali Bnl | Rune ai quarti contro Djokovic

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 16 maggio 2023) Roma, 16 mag. – (Adnkronos) – Holgersi qualifica aidi finale degliBnl d’Italia, torneo Atp Masters 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il danese, numero 7 del mondo e del seeding, supera l’australiano Alexey Popyrin, numero 77 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-4 in due ore e 50 minuti.affronterà aiil serbo Novak, numero 1 del mondo e prima testa di serie. L'articolo CalcioWeb.