Secondo una prima ricostruzione il giovane, poliziotto in servizio a Piacenza, si trovava ain vacanza con un amico, un carabiniere della valle Telesina.S., 22 anni, che al momento risulterebbealle Canarie, in Spagna. Secondo una prima e sommaria ricostruzione il giovane, poliziotto in servizio a Piacenza, si trovava ain vacanza ...Il greggio potrebbe essere andatoper poi evaporare, diventare catrame e inglobare tutto ... Tra l'altro c'è la convinzione che il plastitar non sia circoscritto esclusivamente a, ...

Tenerife, disperso in mare: muore poliziotto di San Salvatore Telesino ilmattino.it

Sono ore di sconforto, ansia e apprensione a San Salvatore Telesino per le sorti di un giovane, G.S., 22 anni, che al momento risulterebbe disperso alle Canarie, in Spagna. Secondo una prima ...Sono ore di sconforto, ansia e apprensione a San Salvatore Telesino per le sorti di un giovane, G.S., 22 anni, che al momento risulterebbe disperso alle Canarie, in Spagna. Secondo una prima ...