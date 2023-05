Taviano | soffocata da un pezzo di cioccolato | morta 56enne originaria di Taranto ospite di una casa di cura Corpo trasportato al Vito Fazzi di Lecce

Nella mattinata di oggi, 16 maggio, una tragedia ha sconvolto una casa di cura a, in Salento, dove una donna, originaria di Taranto e ospite della struttura da qualche mese, è morta. La 56enne stava facendo colazione in giardino, quando seduta al tavolo, ...Nella mattinata di oggi, 16 maggio, una tragedia ha sconvolto una casa di cura a, in Salento, dove una donna, originaria di Taranto e ospite della struttura da qualche mese, è morta. La 56enne stava facendo colazione in giardino, quando seduta al tavolo, ...

Nella mattinata di oggi, 16 maggio, una tragedia ha sconvolto una casa di cura a Taviano, in Salento, dove una donna, originaria di Taranto e ospite della struttura da qualche mese, è morta soffocata.Morta soffocata dopo aver mangiato una merendina e un pezzo di cioccolato a colazione. Tragedia nella mattinata di lunedì 16 maggio in una casa di cura a Taviano, in Salento. La vittima, L.D.A le sue ...