“Tangente da quasi 3 milioni” Scandalo in Ucraina | l' arresto ai vertici di Kiev

(Di martedì 16 maggio 2023) Altrotra le alte sfere dell'. Il presidente della Corte suprema, Vsevolod Knyazev, e un'altra persona sono stati arrestati perché sospettati di aver accettato una. “Sono in corso misure per verificare se altre persone sono coinvolte nel reato", la dichiarazione del pubblico ministero del caso. Secondo gli inquirenti, Knyazev avrebbe ricevuto denaro da persone che hanno agito nell'interesse dell'oligarca Konstantin Zhevago, che ha negato ogni addebito. L'è arrivato durante un'operazione anti-corruzione «su vasta scala» avviata ieri contro la Corte Suprema. Al centro dell'indagine un giro di mazzette: l'inchiesta ha permesso di confermare i sospetti che le autorità avevano già da tempo, verificati anche nelle intercettazioni sui presunti sospetti ...

Per vedere New York City in un modomistico si può pensare a un viaggio nella Grande Mela nei mesi di maggio e luglio, i quali ...nella feritoia dei grattacieli e con il bordo inferiore......La domanda che comunque è sortain autonomia in bocca a molti che seguono con attenzione questo tipo di eventi, è abbastanza impegnativa, anche se molto facilmente può svicolare per la... avrebbe potuto giocare con lo spagnolo visto che è partitosempre da sinistra, mentre Diaz ... Nel finale lo sbraco, quando Pioli è partito diretto per la, rimanendo a metà strada fra l'...