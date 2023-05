Sylvester Stallone ha minacciato di "distruggere la casa" dopo che una figlia si è finta incinta per scherzo

Leggi su movieplayer

(Di martedì 16 maggio 2023) Il reality The Familyha riservato più di una sorpresa al povero, vittima di unoferoce delle figlie che ha scatenato la sua reazione furiosa.è 'entrato in modalità Rambo', minacciando dilaper via di un perfidoorganizzato da una delle figlie durante un episodio del reality show The Family, che farà il suo debutto su Paramount+ il 18 maggio.avrebbe perso la testache suaha finto di essere. The Family, prodotto da MTV Entertainment Studios, segue le vite del divo, della moglie Jennifer Flavin, 54, e delle ...