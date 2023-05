Swagger 2 | il trailer della seconda stagione dell' acclamata serie sportiva VIDEO

Apple TV+ ha rilasciato oggi ildella seconda stagione di, l'acclamata ed emozionante serie sportiva diretta dal creatore, showrunner e regista Reggie Rock Bythewood. La serie Apple Original debutterà con il primo ...Apple TV+ ha rilasciato ildella seconda stagione di, la serie sportiva ispirata alla vita della superstar dell'NBA Kevin Durant . I nuovi episodi del drama, diretto dal creatore, showrunner e regista Reggie ...Apple TV+ ha rilasciato oggi ildella seconda stagione di, l'acclamata ed emozionante serie sportiva diretta dal creatore, showrunner e regista Reggie Rock Bythewood. La serie Apple Original debutterà con il primo ...

Swagger: Il trailer ufficiale della seconda stagione ComingSoon.it

Apple TV+ ha svelato il trailer e la data di uscita della seconda stagione di Swagger, l'acclamata serie sportiva di Reggie Rock Bythewood, Kevin Durant e Brian Grazer.Fans of legendary UFC fighter Conor McGregor will be pleased to hear a brand new docuseries about the sport icon is set to premiere on Netflix this week. The series, directed by Gotham Chopra and ...