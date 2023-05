Susan Sarandon Senza veli | Sophie Marceau e Pierre Cosso | un gattopardo in spiaggia perché no? per il lancio del Gattopardo  di Visconti

Leggi su iodonna

(Di martedì 16 maggio 2023) Tutto pronto a Cannes per il festival del cinema più famoso al mondo. Sul poster c'è un'immagine splendida in bianco e nero di Catherine Deneuve, la madrina è sua figlia Chiara Mastroianni, il film di apertura – Jeanne du Barry – ha come star Johnny Depp (5 minuti fa in picchiata e 5 minuti dopo rimpinzato di milioni da Dior). Poi ci sono le proteste annunciate e i divieti di protestare dell'amministrazione, la minaccia di un blackout per dare una lezione allo sperpero, varie ed eventuali (tra cui la certezza meteorologica di moltissima acqua che mette i look in pericolo umidità).