Supplenze 2023 | siamo al termine dell’anno scolastico | calcoliamo il PUNTEGGIO valido per graduatorie e concorsi

... ad affermarlo è Marcello Pacifico, presidente del sindacato Anief sulle 90 mila assunzioni nella scuola previste anche dal Decreto Legge PA - Pnrr 44/pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 ......hanno avviato l'esame delle diverse richieste di modifica del Decreto Legge PA - Pnrr 44/... oltre ad assumere dalle graduatorie dellesu posti di sostegno, bisogna infatti procedere alle ...... dato l'elevato numero diassegnate annualmente a docenti senza alcuna formazione. TFA sostegno VIII ciclo: requisiti di accesso e corso di preparazione, con simulatore per la ...

Supplenze 2023: docenti possono chiedere sostegno senza titolo o di insegnare alla primaria anche se non hanno studiato per quel grado Orizzonte Scuola

“Il sindacato è favorevole ad assumere dalla prima fascia per posti di sostegno, ma vorremmo che si assumesse anche per i posti comuni ed anche dalla seconda fascia delle Gps”: ad affermarlo è ...“Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, deve affermarsi in linea generale che anche il docente assunto a tempo ...