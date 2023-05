Superman Legacy | Rachel Brosnahan sarà Lois Lane? La sua reazione ai rumor | Sarebbe straordinario

Leggi su movieplayer

(Di martedì 16 maggio 2023) Nei giorni scorsi sono emerse in rete alcune indiscrezioni sulla possibile interprete diinsembrava essere la favorita per la parte. In attese di conferme ufficiali da parte della Warner, tutto quello che è emerso in rete negli ultimi giorni appartiene soltanto alla sfera dei. Diverse le attrici chero in lizza per il ruolo di, tra cui Emma Mackey e Samara Weaving, ma a quanto pare la favorita numero uno, star della serie Prime Video La fantastica signora Maisel. L'attrice non ha voluto confermare o smentire l'indiscrezione, ma ne ha ugualmente parlato in una recente ...