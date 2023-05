Superlig | Zaniolo entra e dopo sei minuti si fa espellere VIDEO

(Di martedì 16 maggio 2023) Non una grande giornata per Nicolò. L’ex centrocampista della Roma, ora in forza al Galatasaray, è subto al 69? della sfida di campionato con l’Istanbulspor e si è fattoper rosso direttosoli 6per un brutto fallo su un giocatore della squadra avversaria.si è poi sfogato, uscendo dal campo, dando dei calci ripetuti al tunnel degli spogliatoi. SportFace.

Da Mertens a Torreira e, passando per il tecnico Okan Buruk fino, ovviamente, a lui: Mauro ... I giallorossi stanno per vincere lae sono già proiettati alla prossima stagione, al ......hanno travolto per 6 - 0 il Kayserispor in una partita valida per la 29esima giornata di. ... Nella ripresa la squadra di Istanbul ha dilagato con i gol di Akturukoglu e, subito a segno ...Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Roma sta trattando con il Galatasaray il trasferimento del centrocampista giallorosso in. Ormai il rapporto dicon José Mourinho e ...

Pronostici Super Lig, Istanbulspor-Galatasaray: Zaniolo e compagni favoriti Corriere dello Sport

Ancora piccoli problemi di cuore per Nicolò Zaniolo, l'ex Roma è rimasto spiazzato dalla vicenda che ha visto protagonista la sua ex fiamma.Una stagione agitata quella vissuta Nicolò Zaniolo, anche con il Galatasaray la situazione non sembra migliorare ...