Superbollo | verso lo stop? Chi lo deve pagare e quanto versa

(Di martedì 16 maggio 2023)la cancellazione del. Il balzello pesa come addizionale erariale – dunque si aggiunge all’importo del bollo – pari a 20 euro per ogni Kw di potenza oltre i 185 Kw (252 Cv). Insomma, una tassa sulle auto più potenti – non sempre le più costose o di lusso – che il Governo Meloni sembra intenzionato a eliminare. Prezzo oro: nuova impennata dietro l’angolo? Ecco perchéla cancellazione? È un leit motiv che ha accomunato i governi degli ultimi anni: d’altra parte, il Governo Meloni assicura di voler andare fino in fondo nel quadro di un rilancio del settore automotive nonché di un intervento di riassetto complessivo delle cosiddette “microtasse” – dovrebbe rientrare nella Riforma Fiscale per cui l’esecutivo si è dato 2 anni di tempo: prime mosse dovrebbero ...

auto dil'addio, benefici per mercato italiano Certo, stiamo parlando di casi limite. Riguarderanno poche migliaia di italiani e con disponibilità finanziarie elevate. Tuttavia, la ...In compenso c'era stato un netto calo del 15% delle operazioni con una fuga di investimenti...con i giorni contati, ma come funziona Ilauto che presto dunque sparirà, ...'Finalmente, come preannunciato dal Vice Ministro Maurizio Leo, dopo ben 11 anni, si mette mano aldell'auto, una tassa tanto iniqua quanto inutile', ha affermato il presidente dell'...

Superbollo auto verso l'abolizione: governo al lavoro per dare l'addio alla tassa nel 2023 - Quattroruote.it Quattroruote

A quanto pare la svolta tanto attesa da tantissimi automobilisti sta per arrivare, il Governo è in procinto infatti di rimuovere una volta per tutte il superbollo, per chi non lo sapesse si tratta di ...Il governo Meloni è intenzionato ad abolire il Superbollo, la micro tassa applicata alle auto di grossa cilindrata ...