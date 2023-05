Sul debito americano si riaccende la speranza. E anche i mercati ci credono

Leggi su formiche

(Di martedì 16 maggio 2023) Eppur si muove. Negli Stati Uniti ormai la questione dell’innalzamento del tetto alfederale sta assumendo i connotati dello psicodramma. Mancano meno di due settimane ormai al primo giugno, la data cerchiata con il rosso sul calendario di Janet Yellen. Se per quel giorno Repubblicani e Democratici non avranno trovato un accordo politico da sottoporre al Congresso, gli Stati Uniti non avranno più denaro a sufficienza per finanziare alcuni capitoli di spesa pubblica, oltre a onorare gli impegni con i creditori internazionali. La paura è tanta, perché nonostante il pressing della Casa Bianca, un’intesa solida è ancora lontana. Ma le distanze tra i due partiti (i Repubblicani, in cambio del sì, chiedono un drastico taglio alle spese federali legate al welfare), negli ultimi giorni si sarebbero un poco alla volta ridotte. E questo da quando il presidente Joe Biden ...