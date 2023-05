(Di martedì 16 maggio 2023) Salvo l'delper sbloccare i 660 milioni contro ildegli alloggi degli studenti universitari e anche quello per promuovere la parità di genere negli appalti pubblici. ...

Salvo l'emendamento del governo per sbloccare i 660 milioni contro ilaffitti degli alloggi degli studenti universitari e anche quello per promuovere la parità di genere negli appalti pubblici. Le proposte di modifica infatti - dopo essere state rispettivamente ...Al momento, infatti, l'unico dato che appare scontato è che entrambi i leader al ballottaggio vorranno convincere gli elettori di Ogan puntandotema a loro più: il rimpatrio dei rifugiati ...... studiano e lavorano per permettersi un affitto, i più fortunati possono contaresostegno delle ... nelle prime settimane del maggio 2023 il problema delaffitti è esploso con una forza tale da ...

Sul caro affitti il governo ripresenta un emendamento - Politica Agenzia ANSA

“La protesta degli studenti fuori sede contro il caro affitti è anche una bocciatura a De Luca ... Tommasetti, quindi, invita il governatore a non scaricare le colpe “sul problema del diritto ...Salvo l'emendamento del governo per sbloccare i 660 milioni contro il caro affitti degli alloggi degli studenti universitari e anche quello per promuovere la parità di genere negli appalti pubblici. ( ...