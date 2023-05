Sudan un mese dopo | orrore senza fine

(Di martedì 16 maggio 2023), un. L'non ha. Da un report di Agenzia Fides: "Combattimenti e saccheggi continuano ad ostacolare i gruppi umanitari a lavorare per sostenere la popolazioneese ...

, undopo. L'orrore non ha fine. Da un report di Agenzia Fides: "Combattimenti e saccheggi continuano ad ostacolare i gruppi umanitari a lavorare per sostenere la popolazione sudanese ...Leggi Anche, l'Unicef: 'Ogni ora uccisi o feriti sette bambini' Leggi Anche, Ue: 'La situazione sta diventando una catastrofe umanitaria' TI POTREBBE INTERESSARELe violenze in corsoda oltre unnon cessano, ma anzi sembrano inasprirsi, con un bilancio di più di mille morti, secondo le autorità sanitarie. Lo scrive al Jazeera pubblicando sul suo sito un reportage ...

In Sudan proseguono da oltre 1 mese gli scontri, 1.000 morti Agenzia ANSA

E' passato un mese dall'inizio del conflitto tra l'esercito regolare guidato da Abdel Fattah al-Burhan e le forze paramilitari di supporto rapido (Rsf) di Mohamed Hamdan Dagalo, noto come Hemedti. La ...Le violenze in corso Sudan da oltre un mese non cessano, ma anzi sembrano inasprirsi, con un bilancio di più di mille morti, secondo le autorità sanitarie. Lo scrive al Jazeera pubblicando sul suo sit ...