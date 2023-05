Sudan | dopo un mese di guerra il paese è nel caos | la popolazione allo stremo e le fazioni vengono manovrate dall’ estero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) A unscoppio dellacivile in, Khartoum è una desolata zona didove famiglie terrorizzate si stringono nelle loro case mentre fuori gli scontri a fuoco infuriano nelle strade polverose e deserte. Nella capitale, i vivi rimangono barricati, sperando di schivare proiettili vaganti e sopportando una disperata carenza di cibo e rifornimenti di base come l’acqua. I morti giacciono nelle strade, in terra, lì dove sono stati falciati. Ci sono interruzioni di corrente, tagli nelle comunicazioni mentre i prezzi crescono a un ritmo spasmodico, con la velocità di una sparatoria. Quelli del cibo sono quadruplicati e la benzina adesso costa 20 volte il prezzo di marzo. La città di cinque milioni di abitanti sul Nilo è un guscio vuoto. Aerei carbonizzati giacciono sulla pista ...