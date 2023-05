Sudan | continuano i combattimenti | colonne di fumo si levano in cielo a Khartoum

Colonne di fumo nero si alzano in cielo dagli edifici nel sud di Khartoum mentre i combattimenti in. Piu' di 750 persone sono state uccise e centinaia di migliaia di sfollati da quando sono scoppiati i combattimenti il 15 aprile tra il capo dell'esercito Abdel Fattah al - Burhan e ...Continua la fuga della popolazione del. Centinaia di persone sono arrivate al confine con l'Egitto nella speranza di poter sfuggire ... Nel frattempo, nella capitale sudaneseincessanti ...... che controlla la Cirenaica fino al confine meridionale con il. Nei mesi scorsi Avvenire ...colonnello Gheddafi fino alle violazioni dei diritti umani "contro libici e non libici chea ...

Sudan, continuano i combattimenti: colonne di fumo si levano in ... Agenzia ANSA

A un mese dallo scoppio della guerra civile in Sudan, Khartoum è una desolata zona di guerra dove famiglie terrorizzate si stringono nelle loro case mentre fuori gli scontri a fuoco infuriano nelle st ...