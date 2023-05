Sud Pontino Parco regionale Riviera d’Ulisse | emergono i possibili candidati alla nuova presidenza

Leggi su temporeale.info

(Di martedì 16 maggio 2023) SUD– Il tempo di archiviare l’esaltante overdose elettorale di domenica e lunedì scorsi, il centro destrasi è rimesso in moto perché, in attesa del ballottaggio in programma tra quindici giorni al comune di Aprilia, c’è da sciogliere il nodo derivante dall’attribuzione degli incarichi in seno agli enti di derivazione. Uno L'articolo Temporeale Quotidiano.