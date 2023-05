Succession | tutte le trovate fra il divertente e l’inquietante prese a prestito dalla vita reale

(Di martedì 16 maggio 2023)è una serie nata dall'idea per un film sulla famiglia Murdoch, di conseguenza si è ispirata allapere quattro le stagioni uscite sinora. Naturalmente, quando la vostra serie preferita viene sceneggiata in maniera da rispecchiare la realtà di Wall Street, senza dimenticare le dinastie tipiche dell'ambiente dei media, i magnati della tecnologia ed i potenti della politica, è facile che gli spettatori dicano: «Aspetta un attimo, mi sembra di aver già visto qualcosa del genere». Anche se molti dei suoi temi più profondi sembrano in qualche modo debitori alle prime pagine dei giornali, come ad esempio le fusioni tra le grandi multinazionali e le pugnalate alle spalle tipiche delle grandi realtà a gestione familiare, di certo non mancano alcuni parallelismi tra la serie e la...

Le tizie (sonofemmine, ma sento di poter dire che è un caso: la scemenza non conosce gender ... è lunedì e negli Stati Uniti è andata in onda da poco più d'un'ora la nuova puntata di, ...... Ryan Hansen Solves Crimes on Television , The American Rust fino alla prima stagione di... Nel corso degli anni, Harner è apparso in quasile versioni immaginabili di Law & Order , ...AAA Cercasi fan della famiglia Roy, conle congiure e disfunzionalità che il nome (e l'impero mediatico di cui racconta) si porta dietro: non disperate. È vero: la fortunata, magnifica serie targata HBO sta sfrecciando ...

La spiegazione dell'episodio SUccession 4x08 che lascia molti punti interrogativi: chi sarà il presidente Cosa succederà tra Shiv e TomTra incendi, cocaina, wasabi e dirette tv, in questa puntata della serie HBO (disponibile su Sky) scopriremo chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti e quale potrebbe essere il futuro ...