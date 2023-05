Studiare e soprattutto capire l’intelligence Il libro di Andrea Canzilla

(Di martedì 16 maggio 2023) È stato presentato presso la Sala Nassirya del Senato il volume “Intelligence” (Licosia) di, esperto di intelligence e geopolitica. All’incontro hanno partecipato Alberto Pagani, docente dell’Università di Bologna, ex presidente della commissione Difesa della Camera; Umberto Saccone, docente Luiss ed ex Sismi; Enrico Borghi, senatore di Italia Viva e membro del Copasir; Leonardo Tricarico, presidente Fondazione Icsa ed ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica; è stato moderato da Giorgio Rutelli, direttore di Formiche.net. Il manuale, di tipo tecnico e non narrativo, affronta le molte dottrine nazionali e internazionali sul. Ha lo scopo di dare una visione generale di sintesi all’operatore o a chi vuole avvicinarsi alla materia, creando un punto di riferimento per un ...

Apprendere una nuova lingua non è semplice se non ci si affida a strumenti validi,se non si ha la possibilità di viaggiare. Mondly è una delle principali piattaforme ...e......di Maddy che finisce per uscire con un adolescente che ben presto dovrà partire peral ..., come ci si deve comportare con una donna. Tuttavia, Percy , il nome del ragazzo, è molto ...I nostri figli hanno diritto a. Per questo, però, servono risorse maggiori per gli ... perché focalizzatisulla materia) e gli insegnanti di sostegno scarsamente specializzati (il ...

Luce: ecco come ci permette di studiare l'Universo WIRED Italia

Quando si parla di impresa e, soprattutto, dei meccanismi a cui bisogna ricorrere per la realizzazione di un prodotto o di un bene, il pensiero va subito a tecnologie di avanguardia. E ci si ...I giovani universitari sentono sempre di più il peso delle aspettative da parte della famiglia e della società stessa che non negli studenti la ...