“Studentati? La maggior parte dei fondi del Pnrr sta andando ai privati senza regole chiare” | la denuncia dell’Udu

(Di martedì 16 maggio 2023) Milano ha oltre 115mila studenti fuorisedealloggio, con 5259 posti letto di diritto allo studio a disposizione, a Roma 2712 posti letto per oltre 50mila fuorisede. Nelle due città tra le più care d’Italia per gli affitti di una casa su novecostruiti con i soldi delsolo uno è pubblico. Inoltre alcune di queste strutture erano già aperte da tempo. L’Unione degli universitari annuncia un dossier sue residenze universitarie e svela alcuni dati in anteprima. Per Agutoli (Udu) “ladeistannoai. Sulla prima tranche da 300 milioni il 60% sono andati a, la seconda da 660 milioni ...

...di un fondo permanente per glipubblici di almeno 40 milioni di euro. Perché i 660 milioni a valere sul Pnrr ancora da spendere non bastano, considerato che finiranno per laparte ...Nelle due citta' tra le piu' care d'Italia per gli affitti di una casa su novecostruiti ... Agutoli (Udu): "Laparte dei fondi stanno andando ai privati senza regole chiare. Sulla ...... questo incremento diventa una sfida per laparte della popolazione. Benché sia indubbio un ... però, dove soltanto il 4,8 per cento degli studenti ha a disposizioneuniversitari, la ...

Il caso delle tende montante per protesta dagli universitari all'esterno della Sapienza impone di ripensare il modo in cui viene gestito il mercato delle camere ...L'investimento con soldi pubblici rischia di rivelarsi un'occasione persa per rispondere all'emergenza abitativa dei ragazzi in tenda e un affare ...