(Di martedì 16 maggio 2023) Test per lo, èquest'anno dieseguiti in. Se da ottobre 2021 a marzo 2022 ne erano stati venduti 3.857 in Italia, da ottobre 2022 a marzo 2023, sono stati 77.661 ...

Test per lo, è boom quest'anno di tamponi eseguiti in. Se da ottobre 2021 a marzo 2022 ne erano stati venduti 3.857 in Italia, da ottobre 2022 a marzo 2023, sono stati 77.661 pari a un ...È esponenziale la crescita registrata quest'anno per i test per loeseguiti in: se da ottobre 2021 a marzo 2022 ne erano stati venduti 3.857 in Italia, da ottobre 2022 a marzo 2023, sono stati 77.661 pari a un aumento del 1.913%. Lo indicano ......il disagio che stanno vivendo i genitori per le difficoltà a reperire il medicinale in'. ... acuitasi nelle ultime settimane a causa di un aumento del 50% delle infezioni dae di ...

Streptococco, in farmacia + 2.000% di tamponi: è boom anche di acquisto di antibiotici. Allarme scarlattina ilmessaggero.it

Test per lo streptococco, è boom quest'anno di tamponi eseguiti in farmacia. Se da ottobre 2021 a marzo 2022 ne erano stati venduti 3.857 in Italia, da ottobre 2022 a marzo 2023, ...Con l'aumento di casi di streptococco e scarlattina, preoccupa la carenza di farmaci a base di amoxicillina. Parla Mandelli (Fofi) ...