Strade allagate e scuole chiuse | le immagini del maltempo in Sicilia

Stamane,al Foro Italico, in via Messina Marine, e nell'area di Villagrazia, in direzione Villaciambra. I Vigili del fuoco sono inoltre intervenuti nei quartieri Oreto e Guadagna, in ...Dopo l'evento • Usa l'auto con prudenza: non transitare lungoe fai attenzione anche nei tratti dove l'acqua si è ritirata. • A casa non usare apparecchiature elettriche ...Saranno impiegati in pulizia e messa in sicurezza di zone. Centomila euro i fondi ... pompe da 40 l/s a 80 l/s, moduli lavaggio ambienti e(Aib e idropulitrici), mezzo di supporto con ...

Maltempo in Sicilia: allagamenti a Palermo e provincia, attivo un numero di emergenza ad Agrigento Giornale di Sicilia

Poco prima delle 20 di lunedì, il lungomare di Mondello si presenta ancora allagato, così come strade interne e parte di quella fronte mare. Per tutti i dettagli vai alla sezione Meteo Palermo ...Allerta rossa in Sicilia ed Emilia-Romagna per l’arrivo della tempesta Minerva, il ciclone d’aria fredda partito dalla Tunisia, Le previsioni parlano di sette giorni di pioggia e maltempo a risalire l ...