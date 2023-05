Steve Maclin | “Un mio ritorno in WWE? Vi dico come la penso”

(Di martedì 16 maggio 2023) Laè da sempre il sogno proibito di ogni wrestler. C’è chi riesce solo a “saggiare” per poco tempo l’atmosfera di Stamford prima di essere messo alla porta per via dei budget cuts. Questo è succeso a, ora campione di Impact, che dopo una insipida carriera incon il nome diCutler è riuscito a reinventarsi. Gli è stato chiesto se gli piacerebbe ritornare su quegli stage. Le sue parole “Dipende dalle circostanze… potrebbe non interessarmipotrebbe allo stesso modo farmi gola. Di certo ho molta piu’ esperienza rispetto aero prima. Se avessi la macchina del tempo saprei sicuro cosa migliorare negli aspetti ben precisi.”

Steve Maclin ha sconfitto Rhino ad IMPACT The Shield Of Wrestling

Impact World Champion Steve Maclin discusses the possibility of a return to WWE and how it would differ from his first run.