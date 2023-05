Stellantis - Idrogeno | l' operazione Symbio è cosa fatta | il gruppo entra nella produzione delle fuel cell

Leggi su quattroruote

(Di martedì 16 maggio 2023)ufficialmente nel campo delladie di combustibile a), sottoscrivendo un accordo vincolante per l'acquisizione del 33,3% del capitale di. L', portata a termine dopo un periodo di trattative in esclusiva iniziato lo scorso dicembre, vedrà ilguidato da Carlos Tavares affiancare nell'azionariato dell'azienda francese altre due grandi realtà dell'industria automobilistica transalpina: la multinazionale dei pneumatici Michelin e il produttore di componentistica Faurecia, che manterrano ciascuno una partecipazione pari al 33,3%. Le strategie. Le tre società non hanno rivelato i dettagli finanziari dell'intera, ma hanno ...