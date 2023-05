Stefano De Martino e Belen Rodriguez | presto zii | l’annuncio sui social

Leggi su dailynews24

(Di martedì 16 maggio 2023) Cicogna in arrivo in casa DeDe, infatti, diventerannozii. Non è Cecilia la persona in questione ma Adelaide, sorella del presentatore ed ex ballerino. La 28enne ha annunciato la sua gravidanza suicon un dolce messaggio. Gravidanza in casa DeAdelaide diventerà mamma per la L'articolo