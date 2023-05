(Di martedì 16 maggio 2023) Ha mancato il suo obiettivo e, nonostante diversi tentativi per cercare di salvarla, laha decretato lo stop ufficiale alleche aveva lo scopo di esplorare il polo sud ...

... grande quanto una valigetta, ha avuto un problema al sistema propulsivo miniaturizzato, il primo di questo tipo ad aver mai volato nello. Probabilmente, secondo i tecnici della, a ...Con dati preziosi che vanno ad integrare quelli dei satelliti nello. E l'astrofisica, e la ... Un pallonecon strumenti italiani dalla Nuova Zelanda La missione si è conclusa in anticipo, a ...Nuova scoperta nello. Grazie al telescopio Webb della, gli astronomi hanno potuto confermare per la prima volta la presenza di acqua attorno a una cometa nella fascia principale degli asteroidi. Si tratta di ...

Spazio, la Nasa cancella la missione del cubesat Lunar Flashlight - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

dalla base Nasa di Cape Canaveral, in Florida (Usa), il piccolo satellite, grande quanto una valigetta, ha avuto un problema al sistema propulsivo miniaturizzato, il primo di questo tipo ad aver mai ...Il nuovo modello con IA analizza i dati dei satelliti della NASA per lanciare l’allarme in caso di necessità. Permette una previsione più accurata del meteo nello spazio, spiegano ricercatori del ...