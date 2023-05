(Di martedì 16 maggio 2023) Nel parlare ai tifosi in occasione del ritiro del Premio Bulgarelli, Lucianoha parlato anche del suo futuro al. A chi gli chiedeva se sarebbe rimasto in azzurro, il tecnico ha risposto: «Voi interpretate: ‘Ha detto cheavrà un futuro brillante, per cui rimane…’. Sì, interpretate. Ma se rimango lola». Il Corriere dello Sport interpreta le parole dicome un indizio del fatto che presidente e allenatore non sono ancora riusciti a sistemare tutti i dettagli per un accordo di rinnovo. “Un indizio resta semplicemente un indizio o semmai può pure trasformarsi nella prova che De Laurentiis eancora non siano riusciti a scorgere quelle minuzie utili, necessarie, anzi indispensabili per sistemare ...

Alle spalle c'era una società, al lavaggio e alavrebbero pensato loro. Ma non lasciai l'... Misterha fatto un gran lavoro. E oggi il mio pensiero va a quei padri che fino allo scorso ...... Lucianoè stato accolto dall'affetto di tantissimi tifosi, in cerca di un saluto, un ... per cui rimane E allora dite che. Come te, tu sei un altro che interpreti!'. Clicca su play per ...... però, come riportato dai colleghi di Sky Sport ,è stato avvicinato da molti curiosi ed anche da alcuni tifosi del Napoli che hanno chiesto rassicurazioni sul suo futuro: "SeQuesto ...

Spalletti: "Se resto al Napoli Lo deve dire la società..." La Gazzetta dello Sport

(ForzaRoma.info) Nel futuro non c'è certezza o, almeno, non è Luciano Spalletti a chiarire quale sarà il suo domani: "Se resto Questo lo deve dire la società, ma questo l'ho già detto non è una ...Il tecnico campione d'Italia premiato al Bulgarelli: "Napoli ha insegnato come festeggiare uno scudetto. La gioia non ha confine" ...