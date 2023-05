Sospensione idrica a Salerno | doppia interruzione

Leggi su zon

(Di martedì 16 maggio 2023) La SocietàSistemi comunica in una nota che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Carlo Liberti, si rende necessario sospendere l’erogazionevenerdì 19 maggio dalle ore 10.00 alle ore 16.00. Inoltre venerdì 19 maggio, comunicaSistemi, sempre al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Casa Scuoppo angolo Via Eliseo Iandolo, si rende necessario sospendere l’erogazionedalle ore 09.00 alle ore 12.00, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Eliseo Iandolo; Via Casa Scuoppo; Via Matteo Fragola; Via Gerardo Albano; Via Antonio Marzullo; Via Casa Volpe. La Società avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi ...