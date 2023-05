Sorpreso a rubare nell’auto di un poliziotto | 24enne in manette

(Di martedì 16 maggio 2023)di unarrestato a Napoli per rapina e lesioni personalidi unfinito nei guai. Domenica sera un agente dell’Ufficio Scorte della Questura di Napoli, libero dal servizio, mentre era seduto in una pizzeria di via Giuseppe Pica ha notato dalla finestra del locale un uomo introdursi nella sua autovettura e sottrarre alcune buste contenenti capi di abbigliamento per poi consegnarle ad un’altra persona che si è allontanata frettolosamente. Ilha raggiunto l’auto sorprendendo l’uomo all’interno ma, dopo essersi qualificato, ne è nata una collutazione fino a quando lo ha definitivamente bloccato.N.Z., ...

È originario di Milano il 48enne arrestato a Bologna dai carabinieri del locale nucleo radiomobile per rapina impropria. L'uomo, senza fissa dimora, è statodal personale della Coop di via Massarenti, nel capoluogo emiliano - romagnolo, riconosciuto come autore di precedenti furti, mentre cercava di uscire senza pagare alcuni prodotti. È successo ...... grazie alla tempestività e alla reattività dimostrate nella circostanza, sono riusciti a sopraggiungere in un brevissimo lasso temporale e avrebberol'uomo mentre era intento a trafugare ...Chiamati dai militari, i vigili del fuoco hannoi 'ladri - acrobati', che sono poi stati arrestati per tentato furto in abitazione: non erano ancora riusciti anulla dalla casa presa ...

