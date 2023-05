Sophie Codegoni festeggia l’arrivo in famiglia della piccola Céline

Leggi su diredonna

(Di martedì 16 maggio 2023)ha pubblicato sui social una serie di fotografie che riprendono alcuni momenti del party organizzato perre il rientro a casaneomamma eprimogenita. L’influencer, infatti, il 12 maggio 2023, ha dato alla luceBlue: “Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato”, scriveva su Instagram l’ex gieffina in un post condiviso anche dal compagno, Alessandro Basciano, con cui è fidanzata dal 2022. Nella giornata di ieri, 15 maggio 2023,ha condiviso un carosello di immagini che racchiude tutta la gioia provata per essere tornata in: “Basciagoni’s family”, ha commentato ironicamente nella didascalia del post. Tra i numerosi palloncini ...