Sophie Codegoni e Alessandro Basciano presentano Celine | ma arrivano i commenti degli haters | Non è possibile

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 16 maggio 2023)la loro bambina:. Purtroppo non tardano ad arrivare icattivissimistanno vivendo uno dei momenti più magici della vita di coppia: da pochissimo hanno conosciuto la bambina che stavano aspettando da tempo. Quando si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine tra i due. E pensare che proprio in quella casa un giorno, un palloncino rosa è entrato attraverso le mura del giardino posandosi sulle gambe della concorrente. I due hanno sempre immaginato che quello fosse un segno del destino in quanto, ...