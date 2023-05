Sono una razza da studiare | prego? Valeria Marini | la gaffe | cala il gelo su Rai 1

(Di martedì 16 maggio 2023) Scivolone inaspettato per. Ospite de La vita in diretta su Rai 1, la showgirl, reduce dal suo compleanno, si è soffermata sul concetto di "longevità". Lainfatti ha discusso insieme a Paola Perego, Nunzia De Girolamo, Francesco Paolantoni e - ovviamente - il conduttore Alberto Matano. Per l'occasione però la showgirl si è lasciata sfuggire la frase "i sardiunada". Per poi, in seguito a non poco imbarazzo, raddrizzare il tiro: "Volevo dire che la Sardegna è una regione daper la sua longevità e infatti la genetica sarda la stanno studiando, anche in America". Nata a Roma, laè di origine sarde. Per lei "l'invecchiamento è qualcosa che viene dalla testa". Ma a metterci una pezza ci ha ...

Valeria Marini: “I sardi sono una razza da studiare”. Cala il gelo nello studio de “La Vita… Il Fatto Quotidiano

