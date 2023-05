Sonic Park Matera Dal 15 al 30 luglio grandi star internazionali

(Di martedì 16 maggio 2023) Da luogo di lavoro e tradizione a simbolo di rinascita ed emblema del successo diCapitale della Cultura 2019, fino a trasformarsi in tempio della migliore musica dell’estate italiana. La Cava del Sole, intitolata dallo scorso anno a David Sassoli, situata lungo l’antica Via Appia e dove fino agli anni Cinquanta si estraeva il tufo, è l’esempio di come un grande progetto culturale possa essere stimolo per un vero e proprio piano di rigenerazione urbana. Con il sostegno del Comune die il patrocinio della Provincia diinsieme alla Regione Basilicata gli organizzatori di AC Phoenix e Fondazione Reverse hanno infatti portato ail modello vincente che la stessa Reverse portò – per la prima volta nel 2018 – a Torino, conStupinigi: far leva sulla ...

Con un concerto del cantante Mika, in programma il 15 luglio, prenderà il via a Matera, presso la Cava del Sole ''David Sassoli'', la stagione di eventi musicali della seconda edizione di ''Matera 2022''. Il cartellone, composto di otto date dal 15 al 30 luglio, è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa dagli organizzatori di Ac Phoenix e Fondazione Reverse ...CALENDARIO 2023 Domenica 2 luglio 2023 - Fermo @ Arena Villa Vitali Domenica 9 luglio 2023 - Nichelino (TO) @Stupinigi, Palazzina di Caccia di Stupinigi Martedì 11 luglio 2023 - La Spezia ......successi della sua carriera fino ad EFFETTO NOTTE in diverse città italiane in un tour outdoor Domenica 2 luglio 2023 - Fermo @ Arena Villa Vitali Domenica 9 luglio 2023 - Nichelino (TO) @...

«Sonic Park», l'estate materana si riempie di musica: da Mika ai Placebo, da Morandi agli Articolo 31 La Gazzetta del Mezzogiorno

The City of’ Parks & Recreation Department recently announced its 2023 Movies in the Park series during the summer months.Con un concerto del cantante Mika, in programma il 15 luglio, prenderà il via a Matera, presso la Cava del Sole ''David Sassoli'', la stagione di eventi musicali della seconda edizione di ''Sonic Park ...