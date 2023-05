Sonic Park Matera Dal 15 al 30 luglio grandi star internazionali

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 16 maggio 2023) Da luogo di lavoro e tradizione a simbolo di rinascita ed emblema del successo diCapitale della Cultura 2019, fino a trasformarsi in tempio della migliore musica dell’estate italiana. La Cava del Sole, intitolata dallo scorso anno a David Sassoli, situata lungo l’antica Via Appia e dove fino agli anni Cinquanta si estraeva il tufo, è l’esempio di come un grande progetto culturale possa essere stimolo per un vero e proprio piano di rigenerazione urbana. Con il sostegno del Comune die il patrocinio della Provincia diinsieme alla Regione Basilicata gli organizzatori di AC Phoenix e Fondazione Reverse hanno infatti portato ail modello vincente che la stessa Reverse portò – per la prima volta nel 2018 – a Torino, con SonicStupinigi: far leva sulla cultura, sui ...