Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis | le rose rosse del papà fioriscono bianche | «Quest?anno vuoi di nuovo dirci qualcosa»

... in particolare a seguito di un'intervista rilasciata da: 'Io e Paolo viviamo in case ... Non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo…', aveva dettosulle pagine del ...La settima edizione del GF Vip si è conclusa da poco e, ex - opinionista, si dedicherà al suo primo grande amore: il lavoro di autrice televisiva. Tra i format di successo di cui si è occupata, vi sono Avanti un Altro e Ciao Darwin ...Se al timone troviamo il presentatore romano, dietro le quinte è, ancora una volta, sua mogliea prendere in mano le redini del lavoro. Durante l'ultima registrazione, a scontrarsi ...

Giulia Salemi sorprende Sonia Bruganelli e l’amicizia finisce ILSIPONTINO.NET

Il roseto del papà di Paolo Bonolis fiorisce di nuovo di bianco. A darne notizia è la moglie del conduttore tv Sonia Bruganelli che pubblica la foto su Instagram. Niente di strano, se non fosse che le ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...