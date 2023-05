Sondaggi Tecnè | Fratelli d’Italia e Pd non crescono

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 16 maggio 2023) Nessuna variazione di consenso registrata nell’ultima settimana per le due principali forze politiche del Paese,e Partito Democratico. I primi restano inchiodati al 28,3% e i secondi al 19,6%. Tra di loro quasi 10 punti di distanza. È quanto emerge dairealizzati per l’Agenzia Dire tra l’11 e il 12 maggio. La rilevazione dà in crescita Movimento 5 Stelle e Lega, rispettivamente al 15,9% e al 9%. Dopo i rialzi accumulati nelle ultime settimane, Forza Italia cede lo 0,2% e si attesta all’8,5%. In negativo pure Azione (-0,1%) ora al 4,5%. L’alleanza Sinistra e Verdi torna sotto la soglia di sbarramento del 3% (2,9%) complice la perdita di due decimi rispetto alla precedente rilevazione. Italia Viva cresce di poco al 2,6% e lascia dietro di sè +Europa in calo al 2,3%. Gli altri ...