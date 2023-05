Sondaggi politici | tonfo di Salvini | bene Meloni e Schlein

(Di martedì 16 maggio 2023) L' ultimoo politico di Swg - realizzato per contro del Tg La7 in data 15 maggio - è stato diffuso nel pieno svolgimento dello spoglio del primo turno delle elezioni amministrative , il primo vero scontro elettorale tra la presidente del Consiglio Giorgia ...

: terzo polo in difficoltà Per quanto riguarda i partiti in bilico sulla soglia di sbarramento - alle elezioni europee del 2024 sarà del 4% a livello nazionale - l'ultimo sondaggio ...I numeri sono stati deludenti e suggeriscono che ipotrebbero aver bisogno di ... 74 anni, in un altro voto il 28 maggio dopo aver fatto meglio di quanto previsto dai. Le azioni e le ...... delegazioni composte da decine di consulentirussi, tra cui alcuni vicini a Prigojine, si ... di pubblicazioni illegali did'opinione durante le elezioni ("exit poll"); di ...

Sondaggio politico: cresce ancora Fratelli d'Italia, in calo la Lega La7

I mercati oggi ripartono da importanti dati economici e da rischi di scosse finanziarie: dalla crescita debole della Cina al default Usa, fino alle elezioni in Turchia, cosa succedeL'ultimo sondaggio politico di Swg vede in crescita Fratelli d'Italia, Pd, Forza Italia e Movimento 5 Stelle, in flessione invece Lega e Italia Viva con Azione stabile.