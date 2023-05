Snapdragon 8 Gen 3 | aggiornamento significativo delle prestazioni

Leggi su pantareinews

(Di martedì 16 maggio 2023) Il prossimo processore Qualcomm è molto atteso, lo8 Gen 3 sarà un miglioramento notevole in termini dirispetto al modello di seconda generazione senza perdite di efficienza. Le ultime notizie trapelate in rete sul chip del produttore californiano sarà l’ultima e più potente piattaforma mobile per smartphone di punta nel 2024. Lo8 Gen 3 è progettato per offrire, connettività, intelligenza ed esperienze di gioco senza pari per gli utenti che richiedono il meglio dai propri dispositivi, soprattutto dal gaming. Recensione Galaxy S23 Ultra: un S22 Ultra che ce l’ha fatta8 Gen 3 per i top Android Lo8 Gen 2 è senza dubbio il miglior processore che Qualcomm abbia realizzato fino ad oggi grazie ad eccezionali ...