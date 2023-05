Smurfs Kart | Uscita | Trailer e dettagli

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 16 maggio 2023) Il publisher Microids e IMPS, titolare della licenza dei Puffi, sono lieti di annunciare che Puffisarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series XS il 22 agosto 2023. Sviluppato dallo studio Eden Games, noto per i suoi iconici giochi di corse (Gear.Club Unlimited, Test Drive Unlimited, V-Rally), Puffiè già disponibile su Nintendo Switch. È ora di far rombare i motori. Scegli un Puffo con il suopersonale e un superpotere unico e preparati per affrontare gare frenetiche con tutta la famiglia! Parti in vantaggio, prendi scorciatoie, padroneggia i superpoteri del Puffo e usa i bonus per salire in classifica. Da soli o in compagnia, principianti o piloti esperti… tutti possono aggiudicarsi il proprio posto Puffo e guidare per sfide sfrenate con gli amici e la famiglia! Caratteristiche ...