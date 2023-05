Smetto di giocare L' annuncio a sorpresa | Bonucci dice addio al calcio

E' stato premiato per le sue 500 partite in bianconero, Leonardo Bonucci . E commosso, in un video pubblicato dai profili social della Juveutus , il 36enne difensore centrale ha di fatto annunciato il ...Guardando un'immagine della BBC (storico terzetto difensivo della Juventus formato da Barzagli, Bonucci e Chiellini) ha dichiarato: ' Quando l'anno prossimo smetterò disi chiuderà un'era di ...Leonardo Bonucci, difensore della Juve ha annunciato il suo addio al calcio: "L'anno prossimo smetterò di" Nella terza parte del video "The 500 Club" Leonardo Bonucci, difensore e capitano della Juve, ha lasciato intendere che il suo ritiro è vicino. Di seguito le sue parole. ULTIMO BALUARDO DI ...

Guardando un'immagine della BBC (storico terzetto difensivo della Juve di Conte formato da Barzagli, Bonucci e Chiellini) ha dichiarato: "Quando l'anno prossimo smetterò di giocare si chiuderà un'era ..."Il prossimo anno smettero' di giocare e credo che si chiudera' un'era". Con queste parole in una lunga intervista rilasciata al ...